Шебекино, Белгородская область, 8 января, 2024, 17:39 — ИА Регнум. ВСУ 8 января обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Антон Вергун/РИА Новости

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет. Часть снарядов легла на территории промышленной зоны», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Сотрудники оперативных и аварийных служб осматривают место происшествия, уточняя масштаб разрушений, добавил губернатор.

6 января Гладков сообщил, что за минувшие сутки ВСУ обстреляли территорию региона 11 раз. Кроме того, в тот же день средства ПВО сбили над территорией области воздушную цель. 8 января в Минобороны РФ сообщили, что над территорией региона была перехвачена ракета ВСУ.

После удара ВСУ, нанесённого 30 декабря, в Белгороде временно приостановили работу крупных торговых центров и объявили о продлении школьных каникул. По согласованию с епархией РПЦ ночные рождественские богослужения были отменены. Кроме того, в городе возобновили работу курсы по оказанию доврачебной помощи.

Также Гладков сообщал, что все жители региона, которые этого захотят, смогут уехать в более безопасные места. Уже в ближайшее время дети из Белгорода отправятся в загородные школьные лагеря в других регионах, за последние сутки поступило 1300 заявок, рассказал губернатор 8 января.

ВСУ 30 декабря нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали. Повреждения получили 450 квартир и 12 частных домов. Президент России Владимир Путин назвал атаку на Белгород со стороны ВСУ терактом и заявил, что этот теракт не останется безнаказанным.