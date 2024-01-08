Белгород, 8 января, 2024, 21:33 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщили 8 января в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале мэрии.

О предупреждении сообщил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Ранее ракетная опасность объявлялась в Белгороде 5 января.

30 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали. Повреждения получили 450 квартир и 12 частных домов. Президент России Владимир Путин 1 января назвал атаку на Белгород со стороны ВСУ терактом и заявил, что этот теракт не останется безнаказанным.

Позднее в Минобороны сообщили о поражении целого ряда военных объектов ВСУ, а украинские СМИ информировали о десятках взрывов в Киеве, Харькове и других городах, контролируемых киевским режимом.

ВСУ при этом продолжали наносить удары по Белгороду и области. В частности, 5 и 8 января обстрелам подвергся город Шебекино, а в ночь на 5 января система ПВО уничтожила над территорией региона десять ракет РСЗО «Ольха».