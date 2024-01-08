Белгород, 8 января, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Уже в ближайшее время дети из Белгорода отправятся в загородные школьные лагеря в других регионах. За последние сутки поступило 1300 заявок. Об этом 8 января сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Николай Тришин/ТАСС

Он уточнил, что детей готовы принять в четырёх областях.

«Созвонился со своими коллегами-губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей. Они все готовы нам оказать помощь», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Он добавил, что из области уже выехали специалисты для того, чтобы посмотреть места размещения детей. Группы школьников уже формируют, затем начнут отправлять в лагеря

«В пунктах временного размещения Старого Оскола, Губкина и Корочанского района сейчас находятся около 300 жителей Белгорода, которые приняли решение временно переехать», ― рассказала Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 30 декабря нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, более 100 получили ранения. Повреждения получили 450 квартир и 12 частных домов.

После этого киевский режим продолжил наносить ракетные удары и атаковать дронами Белгород и Белгородскую область. Так, в результате обстрела Белгорода в ночь на 5 января пострадали два человека.

По данным на 6 января, из больниц выписали шесть человек, пострадавших при обстрелах Белгорода со стороны Украины, ещё 69 человек оставались в медучреждениях. Они находятся в больницах Москвы и Белгорода.

Власти Белгородской области пообещали перевезти всех жителей, которые этого захотят, в более безопасные районы области или в другие регионы России.

7 января глава администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Андрей Чесноков сообщил, что жителей Белгорода, решивших покинуть город из-за оперативной обстановки, начали принимать в пунктах временного размещения, организованных на территории области и соседних регионов. Он уточнил, что в ПВР разместили больше 100 человек.

Гладков 7 января сообщил, что детей из Белгорода на фоне обстрелов со стороны ВСУ могут разместить в загородных лагерях других регионов.