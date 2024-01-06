Белгород, 6 января, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Шесть человек, пострадавших при обстрелах Белгорода со стороны Украины, выписаны из больниц, ещё 69 человек остаются в медучреждениях. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 6 января в своём Telegram-канале.

Евгений Силантьев/ТАСС

«За вчерашний день из больниц было выписано шестеро пострадавших. Один человек, к сожалению, получил ранение в Шебекино», — написал Гладков.

В больницах Москвы и Белгорода находятся 69 человек, все получают необходимую медицинскую помощь, добавил он.

По словам губернатора, 5 января в Белгороде застеклили 1300 квадратных метров оконных конструкций, однако кровельные работы приостановили из-за непогоды. Восстановление кровель возобновят сегодня.

В Белгороде, сообщил он, проводятся курсы по оказанию срочной доврачебной помощи. Прежде их проводили на базе Центра молодёжных инициатив, теперь добавлены ещё две площадки: культурный центр «Октябрь» в парке Ленина и поликлиника № 6.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января в белгородском Шебекино при обстреле со стороны ВСУ был ранен охранник одного из промышленных предприятий, ему в ногу попал осколок.

ВСУ 30 декабря нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, более 100 были ранены. Повреждения получили 450 квартир и 12 частных домов.

После этого киевский режим продолжил наносить ракетные удары и атаковать дронами Белгород и Белгородскую область. Так, в результате обстрела Белгорода в ночь на 5 января пострадали два человека, были повреждены окна одного из жилых домов и автомобили.

Власти Белгородской области пообещали перевезти всех жителей, которые этого захотят, в более безопасные районы области или в другие регионы России.