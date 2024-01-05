Белгород, 5 января, 2024, 11:40 — ИА Регнум. В Белгороде во время ночного обстрела со стороны ВСУ пострадали два человека, одному из которых потребовалась операция. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Официальный Telegram-канал мэра Белгорода

«Эта ночь в Белгороде прошла опять тревожно. Очередной обстрел, два человека пострадавших. Одному из них была сделана операция — удалили осколок из плеча. У второго ранение, слава богу, более лёгкие последствия — с утра врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо. Надеюсь на скорейшее выздоровление», — написал губернатор.

Гладков добавил, что в его планах на утро 5 января провести совещание по постановке задач на сутки, а также совершить объезд по восстанавливаемым многоквартирным и частным домам.

Как передавало ИА Регнум, вечером 4 января жителей Белгородской области предупредили об авиационной опасности со стороны киевских боевиков. Власти призвали население соблюдать осторожность, не подходить к окнам и спрятаться по необходимости в укрытия.

Над Белгородом и Белгородским районом средства противовоздушной обороны сбили десять воздушных целей.

По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, есть двое пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени.

В городе в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах. Также повреждены более 30 автомобилей.