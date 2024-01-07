Старый Оскол, Белгородская область, 7 января, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Жителей Белгорода, решивших покинуть город из-за оперативной обстановки, начали принимать в пунктах временного размещения, организованных на территории области и соседних регионов. Об этом глава администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Андрей Чесноков сообщил в своём Telegram-канале.

Эрик Романенко/ТАСС

«Сегодня и вчера по поручению губернатора области Вячеслава Гладкова встречали первых белгородцев, принявших решение переехать в наиболее безопасное место», — отметил Чесноков.

Он уточнил, что в ПВР разместили больше 100 человек. Для них собрали продовольственные наборы и организовали трёхразовое питание. У прибывших также есть возможность обратиться к медицинским специалистам.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил 5 января, что ПВР в регионе приняли несколько семей из Белгородской области.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 30 декабря нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали. После этого украинские войска продолжили наносить ракетные удары и атаковать дронами Белгород и область.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил 5 января, что власти помогут белгородцам, которые этого захотят, переехать в более безопасные районы области или в другие регионы России.