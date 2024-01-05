Белгород, 5 января, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Власти Белгородской области перевезут всех жителей региона, которые этого захотят, в более безопасные части области и в другие регионы страны, заявил 5 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

РИА Новости/Антон Вергун

Он отметил, что от жителей поступают обращения с просьбой оказать помощь в переезде в безопасное место. Как и в 2023 году, при эвакуации жителей Шебекинского округа такая помощь будет оказана всем, кто за ней обратится, сказал Гладков.

«Нужно сообщить о том, что вы готовы выехать. Уже сегодня мы готовы вас перевезти в Старый Оскол и Губкин, где вы будете находиться в достаточно комфортных условиях, в тёплых и безопасных номерах. Вы будете находиться там столько времени, сколько это будет необходимо», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Если мест в пунктах временного размещения в Белгородской области не хватит, власти области обратятся к губернаторам других регионов, от тех уже поступали предложения об оказании такой помощи, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января белгородский губернатор заявил, что в ряде районов области школьные каникулы продлены до 19 января, детские сады в этот период будут работать в режиме дежурных групп, а сессии в техникумах и вузах пройдут в дистанционном формате.

В мэрии Белгорода ранее сообщали, что в связи со сложной оперативной обстановкой в регионе крупные торговые центры 3–4 января работать не будут. Впоследствии ограничения продлили ещё на день. Власти призывали жителей и гостей Белгорода по возможности оставаться в своих домах.

ВСУ 30 декабря нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали. Повреждения получили 450 квартир и 12 частных домов. Президент России Владимир Путин назвал атаку на Белгород со стороны ВСУ терактом и заявил, что этот теракт не останется безнаказанным. В Минобороны в период с 31 декабря по 3 января сообщали о поражении целого ряда военных объектов ВСУ, а украинские СМИ информировали о десятках взрывов в Киеве и Харькове.

При этом ВСУ продолжали наносить ракетные удары и атаковать дронами Белгород и населённые пункты Белгородской области. В результате обстрела Белгорода в ночь на 5 января пострадали два человека, были повреждены окна одного из жилых домов и автомобили, сообщали власти региона. Кроме того, 4 января из города были вывезены ранее обнаруженные неразорвавшиеся снаряды. Их утилизировали на полигоне.