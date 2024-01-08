Днепропетровск, Украина, 8 января, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Воздушная тревога ранним утром 8 января была объявлена на всей территории Украины. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Первыми сирены тревоги зазвучали в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Чуть позже звуки сирены были слышны в Киеве и ещё шести областях. А затем распространились по всей стране.

Сигналы тревоги звучали с 6:46 до 07:26 мск.

В подконтрольных Киеву районах Запорожской области сирена звучала в течение нескольких часов.

Как сообщало ИА Регнум, на территории сразу трёх областей Украины поздним вечером 7 января объявили воздушную тревогу.

В канун Рождества воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигналы звучали в Киеве в 10:23 мск, после чего они распространились на всю территорию страны.

Взрывы в ночь на 8 января прозвучали в Одесской области. Воздушная тревога звучала в Николаевской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.