Москва, 8 января, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России за сутки сорвали шесть попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

По словам начальника пресс-центра Восточной группировки войск РФ Александра Гордеева, военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи на южнодонецком участке фронта.

«В течение суток сорвано шесть попыток противника провести ротации боевиков», — добавил он.

Руководитель пресс-центра уточнил, что были пресечены действия двух разведывательных и одной инженерной группировок.

Как сообщало ИА Регнум, журналисты китайского издания Asia Times считают, что ВСУ понесли тяжёлые потери в результате контратак Вооружённых сил России, в том числе на протяжённом участке линии фронта в Донбассе. Именно из-за таких потерь украинские генералы настаивают на мобилизации 500 тысяч граждан, полагают они.

В Минобороны 5 января сообщили, что российские войска за неделю отразили пять атак ВСУ на южнодонецком направлении, противник потерял более 950 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.