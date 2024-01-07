Стокгольм, 7 января, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Для руководства Швеции поддержка Украины будет основной задачей в области внешней политики. Об этом заявил глава шведского МИД Тобиас Билльстрём, выступая на конференции «Народ и оборона» 7 января.

(сс) Рolitik

По словам Билльстрёма, военная, политическая и экономическая поддержка Киева остаётся главной внешнеполитической задачей на ближайшие годы для Швеции.

«Сильная, предсказуемая и устойчивая поддержка Украины также является нашей главной возможностью ограничить варианты действий России», — пояснил он.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Швеция продолжит настаивать внутри Европейского союза на ужесточении антироссийских санкций и стараться ограничить возможности России финансировать спецоперацию.

Вместе с тем он указал на то, что Россия в ближайшем будущем будет представлять «серьёзную угрозу безопасности Швеции», призвав руководство страны быть «реалистами и готовиться к долгосрочной конфронтации».

Как передавало ИА Регнум, власти РФ неоднократно заявляли, что Россия не представляет угрозы для НАТО. Так, 17 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. Глава государства подчеркнул, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного.

Перед этим Путин отмечал, что если прежде у России не было проблем с Финляндией и Швецией, то теперь они могут возникнуть. Он подчеркнул, что у России нет проблем со странами НАТО. По его словам, они сами искусственно их создают, потому что не хотят иметь в лице России конкурента.

По словам президента, утверждения о возможном нападении России на НАТО являются чушью, а слова президента США Джо Байдена об этом — фигурой речи, чтобы обосновать ошибочную политику на российском направлении.

В свою очередь Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россию поразило, как быстро Стокгольм и Хельсинки отказались от нейтралитета ради вхождения в НАТО.

До этого Байден заявил, что российско-украинский конфликт выходит за пределы Украины, создавая тем самым угрозы для НАТО. По мнению Байдена, Российская Федерация якобы угрожает некоторым союзникам по НАТО, что повышает риски вовлечения Соединённых Штатов Америки в конфликт.

Вместе тем глава евродипломатии Жозеп Боррель 24 декабря констатировал, что, если Евросоюз максимально не мобилизуется, Россия победит на Украине. По мнению европейского дипломата, стоит готовиться к продолжительному и интенсивному конфликту.