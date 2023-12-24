Брюссель, 24 декабря, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Россия победит на Украине, если Евросоюз максимально не мобилизуется, заявил 24 декабря глава евродипломатии Жозеп Боррель. Говоря о возможности победы России в конфликте, он назвал страну великой державой.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Что мы готовы сделать? Действительно ли мы готовы сделать все необходимое? Вот вопрос, который мы должны задать себе», — заявил Боррель британскому изданию The Guardian.

По его мнению, стоит готовиться к продолжительному и интенсивному конфликту.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря Боррель отказался отвечать на вопрос о возможности победы России, заявив журналисту, что это неправильная постановка вопроса, однако признал, что ВСУ не добились успехов в ходе контрнаступления. По его мнению, победа России «создаст огромную опасность для ЕС».

Позднее украинский политолог Вадим Карасёв неожиданно заявил, что в стране начало распространяться мнение о необходимости признания российской победы в конфликте во избежание «худшего сценария». Как отметил эксперт, мирное разрешение конфликта, так или иначе, пройдёт не на очень хороших условиях для украинской стороны, и в Киеве, скрывая это, пытаются «подсластить горькую правду».