Москва, 11 июля, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Россию поразило, как быстро Швеция и Финляндия отказались от нейтралитета ради вхождения в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 11 июля заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

Как подчеркнул глава МИД, Россия предпринимает адекватные и заблаговременные шаги в ответ на возможное расширение альянса.

«Поразила та скорость, с которой и Финляндия, и Швеция отказались от своего нейтрального статуса, от тех преимуществ, которые этот нейтральный статус долгие десятилетия им предоставлял, обеспечивал их относительно самостоятельную роль, обеспечивал им репутацию и авторитет и в Европе, и на международной арене», — сказал он.

Лавров уточнил, что альянс хочет осваивать территорию Швеции и Финляндии, а также намеревается развернуть инфраструктуру у российских границ, и добавил, что Москва знает, какие меры в связи с этим нужно принимать и реализовать для обеспечения безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня 2022 года НАТО официально пригласило Финляндию и Швецию вступить в блок. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто 3 апреля 2023 года подписал документ о вступлении страны в НАТО.

Также 4 апреля Хаависто передал США документ о присоединении Финляндии к альянсу. С этого момента страна официально стала 31-м членом НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 июля сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ускорить процесс передачи в парламент заявки Швеции на вступление в НАТО. При этом он не назвал дату ратификации и присоединения Швеции к блоку.

Телеканал CNN Türk позднее сообщил, что Турция может ратифицировать заявку Швеции в НАТО на следующей неделе. Сначала её одобрит комиссия парламента по иностранным делам, а затем сам законодательный орган, после чего подпишет президент и опубликует правительственная газета.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение турецкой стороны о ратификации вступления Швеции в НАТО. По его словам, российская сторона никогда не питала иллюзий в вопросе о соблюдении Турцией обязательств в качестве члена НАТО.