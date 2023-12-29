Вашингтон, 29 декабря, 2023, 23:06 — ИА Регнум. Российско-украинский конфликт выходит за пределы Украины, создавая тем самым угрозы для НАТО, говорится в специальном заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном 29 декабря.

MICHAEL REYNOLDS/POOL/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден

«Пока Конгресс не предпримет действий в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и важные для нужд Украины системы ПВО. Конгресс должен действовать безотлагательно. Ставки выходят за пределы Украины. Это влияет на НАТО, на безопасности Европы и дальнейшие трансатлантические отношения», — заявил американский лидер.

По мнению Байдена, Российская Федерация якобы угрожает некоторым союзникам по НАТО, что повышает риски вовлечения Соединённых Штатов Америки в конфликт.

Также в заявлении Джо Байден обратил внимание на недавний воздушный удар Вооружённых сил России по объектам военной инфраструктуры ВСУ, в результате которого, согласно заявлению Министерства обороны России, на территории Украины были уничтожены объекты военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, арсеналы и места размещения военнослужащих. По словам американского лидера, этот удар стал самым крупным с начала проведения Россией специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, ранее главнокомандующий ВС Нидерландов Мартин Вийнен призвал последовать примеру Швеции, Финляндии и стран Прибалтики и кратно увеличить численность и модернизировать вооружённые силы королевства на случай вооружённого конфликта. По его словам, общество должно готовиться к противостоянию с Россией.