Владикавказ, 1 января, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Появившаяся в социальных сетях информация о якобы нападении на одну из школ в Северной Осетии не соответствует действительности, заявила 1 января министр образования и науки республики Элла Алибекова.

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

«В социальных сетях распространяется информация о возможном нападении на одну из школ Северной Осетии. Хочу подчеркнуть, что информация — ложная! Она проверена соответствующими службами, правоохранительные органы держат ситуацию на контроле», — написала глава регионального минобразования в своём Telegram-канале.

По словам Алибековой, органы безопасности располагают данными о том, что канал с фейковой информацией может быть создан одним из украинских центров информационно-психологических операций. Задачей таких центров является посеять панику, оказывая эмоциональное и психологическое воздействие на людей, добавила министр.

Подобные каналы появились во многих российских городах, сейчас посты в них содержатся с фотографиями, которые размещались ещё в начале декабря, заключила Алибекова.

Как сообщало ИА Регнум, власти Белгорода 1 января опровергли фейки о минировании города. В соцсетях распространяется информация о минировании противопехотными минами «Лепесток» улиц Белгорода, всё это ложь, заверил мэр Валентин Демидов. В городе усилен контроль за безопасностью на всех улицах и общественных территориях. Круглосуточно дежурят сотрудники силовых ведомств, добавил он.

В начале декабря 2023 года в Брянске родители школьников стали обращаться в полицию из-за того, что после стрельбы в гимназии № 5 в соцсетях начали появляться фейковые аккаунты с информацией о готовящихся в учебных учреждениях города терактах.