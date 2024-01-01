Белгород, 1 января, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Сообщения о якобы минировании противопехотными минами «Лепесток» улиц Белгорода являются фейком, сообщил 1 января мэр города Валентин Демидов.

«В соцсетях распространяется информация о минировании «лепестками» улиц города Белгорода. Это фейк!» — написал он в своём Telegram-канале.

Демидов также добавил, что в городе усилен контроль за безопасностью на всех улицах и общественных территориях. Круглосуточно дежурят сотрудники силовых ведомств, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ днём 30 декабря нанесли удары по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 24 человека, в том числе четверо детей, общее число пострадавших превысило 100 человек.

В ходе своего общения с военнослужащими в госпитале имени Вишневского президент России Владимир Путин заявил, что удар ВСУ по Белгороду не останется безнаказанным. Киевский режим пытается запугать граждан России, отметил Путин. Российский лидер добавил, что внутри у него «всё кипит» после удара ВСУ по жилым кварталам в центре Белгорода, и подчеркнул, что Россия не будет наносить аналогичных ударов, а продолжит уничтожать военные объекты на Украине.