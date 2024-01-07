Москва, 7 января, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Средства ПВО около 13:00 мск уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщила 7 января пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

«Сегодня около 13 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В российском военном ведомстве добавили, что беспилотник ВСУ был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области.

Как передавало ИА Регнум, 1 января губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник ВСУ над территорией региона. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

30 декабря он проинформировал, что за сутки в Брянской области обезвредили не менее 10 украинских БПЛА. При обстреле со стороны украинской армии населённых пунктов области погиб ребёнок.