Брянск, 30 декабря, 2023, 13:27 — ИА Регнум. При обстреле со стороны украинской армии населённых пунктов Брянской области погиб ребёнок. Об этом 30 декабря сообщил Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляли сёла Кистер и Борщево Погарского района. По мирным объектам украинские бойцы выпустили более десяти снарядов из реактивных систем залпового огня.

«В результате террористической атаки, к сожалению, погиб ребёнок 2014 года рождения», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Богомаз выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать его семье необходимую помощь.

На месте работают оперативные и экстренные службы. По предварительным данным, информации о разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал, что за сутки в его регионе обезвредили не менее 10 украинских БПЛА.

Вечером 29 декабря губернатор сообщил, что российские средства ПВО за сутки уничтожили в небе над Брянской областью четыре дрона Вооружённых сил Украины. Обломки беспилотников упали в Стародубском муниципальном округе, а также на территории Унечского и Навлинского районов.

В ночь на 30 декабря средства противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили в небе над Брянском и Брянским районом два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. В результате атаки никто не пострадал. На место падения обломков беспилотников прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.