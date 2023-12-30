При обстреле ВСУ Брянской области погиб ребёнок
Ребёнок погиб при обстреле ВСУ сёл в Брянской области
Брянск, 30 декабря, 2023, 13:27 — ИА Регнум. При обстреле со стороны украинской армии населённых пунктов Брянской области погиб ребёнок. Об этом 30 декабря сообщил Александр Богомаз.
Он уточнил, что военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляли сёла Кистер и Борщево Погарского района. По мирным объектам украинские бойцы выпустили более десяти снарядов из реактивных систем залпового огня.
«В результате террористической атаки, к сожалению, погиб ребёнок 2014 года рождения», ― написал глава региона в Telegram-канале.
Богомаз выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать его семье необходимую помощь.
На месте работают оперативные и экстренные службы. По предварительным данным, информации о разрушениях не поступало.
Как сообщало ИА Регнум, губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал, что за сутки в его регионе обезвредили не менее 10 украинских БПЛА.
Вечером 29 декабря губернатор сообщил, что российские средства ПВО за сутки уничтожили в небе над Брянской областью четыре дрона Вооружённых сил Украины. Обломки беспилотников упали в Стародубском муниципальном округе, а также на территории Унечского и Навлинского районов.
В ночь на 30 декабря средства противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили в небе над Брянском и Брянским районом два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. В результате атаки никто не пострадал. На место падения обломков беспилотников прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.