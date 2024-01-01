Брянск, 1 января, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Средства РЭБ подавили беспилотник ВСУ над территорией Брянской области, сообщил 1 января глава региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом», — написал он в своём Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью. В Минобороны также сообщили 30 декабря об уничтожении 32 украинских дронов в четырёх регионах за ночь. Одну из атак дронами ВСУ осуществили по Курской области.

Кроме того, в ведомстве сообщали 31 декабря, что порядка 20 тыс. военнослужащих противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) выведут на боевое дежурство в новогодние праздники.