Бейрут, 6 января, 2024, 20:53 — ИА Регнум. Истребители израильских ВВС атаковали тыловые базы вооружённых формирований «Хезболлы» на юге Ливана, сообщил 6 января телеканал Al Mayadeen.

Ali Hashisho /XinHua /Global Look Press

Как отмечается в сообщении, ракетные удары были нанесены по районам Каутария-эс-Сайяд и Эш-Шаркия, расположенным между городами Сайда и Набатия.

Кроме того, израильские самолёты совершили рейды в небе над пограничными районами Сахль-эль-Маалия и Эль-Клейла к югу от Тира, где находятся форпосты шиитских бойцов.

В сводке военно-информационной службы «Хезболла», размещённой в Telegram-канале, говорится, что её формирования потеряли за сутки пять бойцов в результате израильских атак.

Как передавало ИА Регнум, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 6 января зафиксировала запуск около 40 снарядов с территории Ливана. В ЦАХАЛ добавили, что после этого израильские военные нанесли удар по «террористической ячейке, принимавшей участие в пусках».

2 января в подконтрольном ливанскому движению «Хезболла» южном пригороде Бейрута Даахе произошёл взрыв, после чего начался пожар. В результате погибли четыре активиста палестинского движения. Ещё три человека получили ранения. Лидеры «Хезболлы» заявили, что ответят и накажут Израиль за убийство в Южном Бейруте замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури и двух командиров движения «Бригады аль-Кассама».

Позже власти Ливана направили в Совет Безопасности ООН жалобу на Израиль из-за атаки. В тексте жалобы говорится, что это нападение Израиля является опасной эскалацией, поскольку оно произошло в густонаселённом жилом районе в пригороде Бейрута.