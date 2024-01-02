Бейрут, 2 января, 2024, 20:23 — ИА Регнум. В подконтрольном движению «Хезболла» южном пригороде Бейрута Даахе произошёл взрыв, после чего начался пожар, передаёт 2 января Reuters.

Кадр из видео

Ливанские СМИ сообщили, что взрыв стал результатом атаки израильского беспилотника на офис палестинского радикального движения ХАМАС в Южном Бейруте. В результате происшествия есть раненые.

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Телеканал Al Mayadeen в свою очередь сообщил, что в результате этого взрыва погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Ещё три человека, по этим данным, получили ранения.

ТАСС со ссылкой на осведомлённые источники информировал, что, помимо аль-Арури, в результате взрыва погибли ещё трое активистов палестинского движения. Количество раненых уточняется.

Как передавало ИА Регнум ранее, в октябре и ноябре 2023 года в армии обороны Израиля сообщали о нескольких ударах по территории Ливана — по данным Тель-Авива, целью становились военные объекты «Хезболллы», используемые для атак на Израиль.

Ранее 2 января глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что радикальное палестинское движение освободит взятых в плен граждан Израиля только на своих условиях, потому что именно палестинцы являются «хозяевами положения». Инициативы по обмену заложниками будут рассматриваться только после прекращения огня со стороны Израиля, отметил Хания.

Власти Израиля отказались от новой сделки с ХАМАС по обмену заложниками, передавал ранее портал Axios со ссылкой на осведомлённый источник. По этим данным, предложение ХАМАС заключалось в трёхэтапном процессе и на каждом из этапов предусматривалась пауза в боевых действиях более чем на месяц в обмен на освобождение заложников.