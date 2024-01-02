Бейрут, 3 января, 2024, 00:17 — ИА Регнум. Лидеры ливанского движения «Хезболла» заявили, что ответят и накажут Израиль за убийство в Южном Бейруте замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арура и двух командиров движения «Бригады аль-Кассама». Об этом сообщило «РИА Новости».

Sdusyria.org Хезболла

В своём заявлении руководство «Хезболлы» написало, что убийство Салеха аль-Арури и его товарищей — это «серьёзное нападение на Ливан», которое несёт угрозу народу и суверенитету страны.

«Мы в «Хезболле» подтверждаем, что это преступление никогда не останется без ответа и наказания. Наше сопротивление верно своим принципам и обязательствам, его рука находится на спусковом крючке, а его бойцы находятся на высоком уровне готовности», — заверили в «Хезболле», добавив, что убийства усилят сопротивление в Палестине, Ливане, Йемене, Сирии, Иране и Ираке «с верой в своё дело».

Как сообщало ИА Регнум, в подконтрольном движению «Хезболла» южном пригороде Бейрута Даахе произошёл взрыв, после чего начался пожар. В результате погибли четыре активиста палестинского движения. Ещё три человека получили ранения.

2 января глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что радикальное палестинское движение освободит взятых в плен израильтян только на своих условиях, потому что именно палестинцы являются «хозяевами положения». Инициативы по обмену заложниками будут рассматриваться только после прекращения огня со стороны Израиля, отметил Хания.

Власти Израиля отказались от новой сделки с ХАМАС по обмену заложниками, передавал ранее портал Axios со ссылкой на осведомлённый источник. По этим данным, предложение ХАМАС заключалось в трёхэтапном процессе, и на каждом из этапов предусматривалась пауза в боевых действиях более чем на месяц в обмен на освобождение заложников.