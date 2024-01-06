Тель-Авив, Израиль, 6 января, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск около 40 снарядов с территории Ливана, сообщает пресс-служба израильских военных в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«После сирен, прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано около 40 запусков из Ливана в направлении района Мерон на севере Израиля. Никаких запусков или вражеских самолётов, пересекавших другие места на севере Израиля, обнаружено не было», — сказано в заявлении.

В ЦАХАЛ добавили, что после этого израильские военные нанесли удар по «террористической ячейке, принимавшей участие в пусках».

Как передавало ИА Регнум ранее, 2 января в подконтрольном ливанскому движению «Хезболла» южном пригороде Бейрута Даахе произошёл взрыв, после чего начался пожар. В результате погибли четыре активиста палестинского движения. Ещё три человека получили ранения.

Лидеры «Хезболлы» заявили, что ответят и накажут Израиль за убийство в Южном Бейруте замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури и двух командиров движения «Бригады аль-Кассама». В своём заявлении руководство «Хезболлы» написало, что убийство Салеха аль-Арури и его товарищей — это серьёзное нападение на Ливан, которое несёт угрозу народу и суверенитету страны.

Позже власти Ливана направили в Совет Безопасности ООН жалобу на Израиль из-за атаки. Отмечалось, что в тексте жалобы говорится, что это нападение Израиля является самой опасной эскалацией, поскольку оно затронуло густонаселённый жилой район в пригороде Бейрута.