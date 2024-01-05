Бейрут, 5 января, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Ливан направил в Совет Безопасности ООН жалобу на Израиль из-за атаки 2 января на южный пригород Бейрута. Об этом 5 января сообщило ливанское агентство NNA.

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«Ливан вновь потребовал от Совета Безопасности ООН осудить это нападение, оказать давление на Израиль для прекращения эскалации и предпринять все необходимые меры для прекращения израильских нападений на территорию и народ Ливана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тексте жалобы говорится, что это нападение Израиля является самой опасной эскалацией, поскольку оно затронуло густонаселённый жилой район в пригороде Бейрута.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января в подконтрольном ливанскому движению «Хезболла» южном пригороде Бейрута Даахе произошёл взрыв, после чего начался пожар. В результате погибли четыре активиста палестинского движения. Ещё три человека получили ранения.

Лидеры «Хезболлы» заявили, что ответят и накажут Израиль за убийство в Южном Бейруте замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури и двух командиров движения «Бригады аль-Кассама». В своём заявлении руководство «Хезболлы» написало, что убийство Салеха аль-Арури и его товарищей — это серьёзное нападение на Ливан, которое несёт угрозу народу и суверенитету страны.