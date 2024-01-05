Симферополь, 5 января, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Средства ПВО РФ уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Чёрного моря, сообщили 5 января в Министерстве обороны.

РИА Новости/Министерство обороны РФ

«Около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Чёрного моря», — сказано в сообщении министерства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 5 января воздушная тревога дважды объявлялась в Севастополе.

4 января воздушная тревога в Севастополе длилась около полутора часов. В Министерстве обороны сообщили, что были перехвачены и уничтожены десять украинских ракет. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал отражённую 4 января атаку ВСУ на город самой массированной за последнее время.

В ночь на 5 января ВСУ пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами Крым и Краснодарский край. Дежурными средствами ПВО 36 дронов были уничтожены и перехвачены над территорией Крыма, один — над территорией Краснодарского края.

Ещё один украинский беспилотник был перехвачен над северо-западной частью акватории Чёрного моря вечером 4 января. В тот же день силы ПВО РФ перехватили над Липецкой областью переоборудованную для поражения наземных целей украинскую зенитную ракету С-200, а система радиоэлектронной борьбы обезвредила украинский беспилотник над территорией того же региона.