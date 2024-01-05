Симферополь, 6 января, 2024, 02:08 — ИА Регнум. Российские военные отразили попытки ракетных атак территории Крыма, сообщили 6 января в Минобороны РФ.

Zachary D. Bell Ракетная атака

«6 января около 00:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили четыре ракеты ВСУ над Крымским полуостровом.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 января на Крымском мосту временно ограничили движение автотранспорта. Граждан и автолюбителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

4 января ВСУ пытались нанести удары по объектам в Крыму авиационными управляемыми ракетами. Российские средства ПВО сбили десять ракет, заявили в Минобороны.