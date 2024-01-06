Нью-Йорк, США, 6 января, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не могут в течение длительного времени поставлять Киеву ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) ЗРК Patriot. Об этом говорится в статье американской газеты The New York Times (NYT).

Иван Шилов ИА Регнум

«Соединённые Штаты в скором времени не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят от двух до четырёх миллионов долларов за штуку», — пишет автор статьи, ссылаясь на источник из Белого дома и Пентагона.

Как передавало ИА Регнум, 4 января в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке заявил, что украинская ПВО, включая западный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, не смогла сбить ни одну крылатую ракету Х-32 во время массированных российских ударов из-за её неуязвимости и скорости.

Это показывает, добавил журналист, что российская армия располагает новейшими крылатыми ракетами, которые могут преодолеть современные западные противовоздушные системы.

Также он отметил ряд уникальных особенностей российской ракеты: её сложно заглушить РЭБ и сбить с курса, она обладает невероятной скоростью, порядка 5400 километров в час, а также эффективно идентифицирует и находит цели.

В свою очередь американский портал Business Insider 23 сентября сообщил, что ЗРК Patriot оказались неспособны перехватить российские фугасные авиабомбы. Как стало известно, заметить эти бомбы несложно, но их сложно перехватить из-за большой скорости, которую они развивают.

Вместе с тем британская газета Telegraph написала, что нехватка ракет-перехватчиков не позволит украинской системе ПВО отразить все удары российских войск этой зимой. По мнению военного аналитика Джимми Раштона, боеприпасы некоторых систем украинским бойцам придётся экономить ещё сильнее, чем сейчас.

Кроме того, газета The Washington Post также отмечала, что Украина испытывает дефицит средств ПВО. На фоне проблем с одобрением Конгрессом США дополнительного финансирования Киева американские власти приняли решение привлекать союзников для оказания срочной поддержки украинской стороне. В частности, США смогут поставлять Украине больше средств ПВО при экспорте снарядов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из Японии.