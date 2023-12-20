Вашингтон, 20 декабря, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Соединённые Штаты смогут поставлять Украине больше средств ПВО при экспорте снарядов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из Японии, пишет The Washington Post.

IMAGO/Global Look Press

Отмечается, что в связи с дефицитом у Украины средств ПВО и отсутствием решения в Конгрессе по финансированию помощи Киеву, Соединённые Штаты всё больше опирается на союзников для оказания срочной поддержки.

Так, пишет газета, Япония в скором времени официально оформит смягчение правил экспорта вооружений, что позволит Токио экспортировать несколько десятков ракет для ЗРК Patriot в США, что предоставит американской стороне возможность отправки большего количества средств ПВО для Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря в Госдепартаменте заявили, что США не могут без решения конгрессменов продолжать оказывать помощь Украине. По запросу Белого дома на нужды Украины дополнительно требуется порядка $61 млрд. Республиканцы не идут на уступки, требуя согласования миграционной реформы.

Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного 15 декабря сообщил, что без помощи США и НАТО Украина сможет продержаться только несколько месяцев. При худшем варианте развития событий Киев может потерпеть поражение или значительно отступить к лету 2024 года, отметили журналисты.