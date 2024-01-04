Берлин, 4 января, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Украинская ПВО, включая западный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, не смогла сбить ни одну крылатую ракету Х-32 во время массированных российских ударов из-за её неуязвимости и скорости, заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке.

vvs. moscow

«Из-за её неуязвимости и высокой скорости ни одна ракета ещё не была сбита украинской ПВО, в числе которой находится современный ЗРК Patriot», — информировал он.

Это показывает, добавил журналист, что российская армия располагает новейшими крылатыми ракетами, которые могут преодолеть современные западные противовоздушные системы.

Также он отметил ряд уникальных особенностей российской ракеты: её сложно заглушить РЭБ и сбить с курса, она обладает невероятной скоростью, порядка 5400 километров в час, а также эффективно идентифицирует и находит цели.

Как передавало ИА Регнум, по мнению американского портала Business Insider, целью российских ударов по Украине может быть истощение запасов ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Британская газета Telegraph написала, что нехватка ракет-перехватчиков не позволит украинской системе ПВО отразить все удары российских войск этой зимой. По мнению военного аналитика Джимми Раштона, боеприпасы некоторых систем украинским бойцам придётся экономить ещё сильнее, чем сейчас.

Газета The Washington Post также отмечала, что Украина испытывает дефицит средств ПВО. На фоне проблем с одобрением Конгрессом США дополнительного финансирования Киева американские власти приняли решение привлекать союзников для оказания срочной поддержки украинской стороне. В частности, США смогут поставлять Украине больше средств ПВО при экспорте снарядов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из Японии.