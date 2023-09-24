Вашингтон, 24 сентября, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Российские фугасные авиабомбы представляют собой смертельный вызов для Украины. Такое мнение высказали журналисты американского портала Business Insider.

РИА Новости Авиабомбы ФАБ-500 на аэродроме

Авторы статьи пояснили, что этот вид вооружения сложно перехватить из-за их скорости. Бомбы пролетают расстояние до цели за время чуть более минуты, их трудно перехватить даже с помощью самых современных систем противовоздушной обороны, потому что они для такой цели не предназначены.

«В отличие от крылатых ракет или ударных беспилотников, их (бомбы. ― Прим. ред.) трудно отследить, они появляются на экранах радаров в виде маленьких точек, которые вскоре исчезают. Это делает их оружием, для борьбы с которым новейшие системы противовоздушной обороны, такие как хвалёные американские ракеты Patriot, не были предназначены», ― заявили эксперты.

Специалисты отметили, что бомбы, которым уже исполнилось 30–50 лет, очень надёжны. Обнаружить их из-за больших размеров не сложно, проблема заключается в перехвате.

Как сообщало ИА Регнум, фугасные авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции, проще говоря, «бомбы с крыльями», российские войска активно применяют по всей линии фронта. Как отметил в беседе с ИА Регнум ветеран боевых действий в составе ВВС России, применение таких управляемых боеприпасов позволило ВКС действовать вне зоны поражения украинской противовоздушной обороны, при этом сами системы ПВО становятся мишенью для российских самолётов прикрытия.

Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что авиационные бомбы ФАБ-250 поставили на крылатую платформу и оснастили инерциальной навигационной системой, что позволило сделать из них высокоточное оружие. По его словам, при скорости отцепа от самолёта в 800–900 км/ч бомба планирует на дальность до 80 км. Доработанные авиабомбы ФАБ-250 применяются с многофункциональных бомбардировщиков Су-34 в ходе СВО на Украине.

Эксперты в США оценили российское оружие, оказавшееся страшнее «Кинжалов». Представитель министерства обороны США на условиях анонимности сообщил журналистам, что в российской армии нашли эффективный способ преодолевать украинскую систему ПВО, не рискуя самолётами. Для этого на бомбах устанавливают крылья и навигационную систему GPS, превращая их в высокоточное оружие.