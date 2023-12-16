Вашингтон, 17 декабря, 2023, 01:49 — ИА Регнум. Президента США Джозефа Байдена назвал угрозой демократии его политический оппонент, экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Такое заявление бывший американский лидер сделал 16 декабря, выступая на встрече с избирателями в Нью-Гемпшире.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп и Джо Байден

По мнению Трампа, действующий президент США Байден и его администрация пойдут на нарушение конституции США ради победы на президентских выборах. Поэтому глава Белого дома представляет собой угрозу демократии.

При этом Трамп привёл слова президента России Владимира Путина, которые российский лидер сказал в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума, комментируя судебное преследование Трампа в США.

«Он сказал, что Байден, и это цитата: «Политически мотивированное преследование оппонентов очень хорошо для России, потому что это показывает загнивание американской системы». Мы говорим о демократии, но весь мир смотрит на политическое преследование оппонента», — указал экс-президент США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-американский лидер Трамп неоднократно обрушивался с критикой на действующего главу Белого дома Байдена. Участие в борьбе за пост главы государства Трамп назвал «крестовым походом» против Байдена, который, по словам Трампа, поставил перед собой цель взять под контроль социальную жизнь американца.