Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2018, 04:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал «выдающимся» письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, которое было передано Трампу президентом Южной Кореи, сообщает AFP.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«У нас очень хорошие отношения. Он нравится мне, а я — ему», — заявил он.

Трамп отметил, что Ким Чен Ын также выражает готовность работать вместе для денуклеаризации Корейского полуострова. Он также подчеркнул, что США наверняка бы ввязались в войну с КНДР, если бы Трампа не избрали президентом.

Также американский лидер заявил, что с нетерпением ждет второй встречи с северокорейским лидером, которая должна состояться в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил журналистам, что вторая встреча американского президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться уже в октябре. Он также отметил, что подготовка к саммиту уже идет.