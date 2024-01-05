Женева, Швейцария, 5 января, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter) призвал использовать маски и делать прививку от COVID-19 из-за увеличения числа случаев заболевания.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Число респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами, растёт во многих странах в течение нескольких недель, и ожидается, что это продолжится после недавних праздников», — написал он.

В связи с этим он призвал всех делать тесты на COVID-19, использовать маски, вентиляцию и соблюдать социальную дистанцирование, чтобы уменьшить риски воздействия, а также обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов.

«И убедитесь, что вы и ваши близкие вакцинированы от COVID-19 и гриппа», — добавил глава ВОЗ.

Как передавало ИА Регнум, по данным ВОЗ на конец декабря 2023 года, число случаев заболевания COVID-19 в мире за месяц увеличилось на 52%. На 17 декабря во всём мире было зарегистрировано более 772 млн подтверждённых случаев и более 7 млн летальных исходов.

Коронавирус сегодня не требует жёстких и обязательных мер ограничения, заявляла 18 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, о коронавирусе известно уже достаточно много, также существуют средства лечения и профилактики.

5 января газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической группы Airfinity написала, что к февралю 2024 года страны Евросоюза могут лишиться до $2,2 млрд из-за истечения срока годности препаратов против коронавируса. Так, Великобритания, Франция, Испания и Италия уже потеряли около $1,1 млрд из-за просроченных вакцин Paxlovid американской компании Pfizer. К февралю количество такого препарата достигнет 3,1 млн курсов.

В конце 2023 года страны ЕС уничтожили 215 млн доз вакцины от COVID-19 на сумму порядка €4 млрд, поскольку попытки направить излишки доз вакцин третьим странам оказались безуспешными из-за упавшего спроса и проблем с логистикой.