Евросоюз рискует потерять более $2 млрд из-за вакцины от COVID-19
FT: ЕС потеряет более $2 млрд из-за просроченных препаратов от коронавируса
Лондон, 2 января, 2024, 01:58 — ИА Регнум. К февралю 2024 года страны Евросоюза могут лишиться до $2,2 млрд из-за истечения срока годности препаратов против коронавируса, сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической группы Airfinity.
Как утверждает автор, Великобритания, Франция, Испания и Италия уже потеряли около $1,1 млрд из-за просроченных вакцин Paxlovid американской компании Pfizer. К февралю количество такого препарата достигнет 3,1 млн курсов. Это связано с жёстким контролем над доступом лекарства для населения и переоценкой потребностей на рынке.
В издании отметили, что просроченные дозы препарата на сумму $2,2 млрд подлежат утилизации.
Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года страны ЕС уничтожили 215 млн доз вакцины от Covid-19 на сумму порядка €4 млрд, поскольку попытки направить излишки доз вакцин третьим странам оказались безуспешными из-за упавшего спроса и проблем с логистикой.
Значительная часть невостребованных вакцин была закуплена в 2021 году после заключения между Брюсселем и компаниями Pfizer и BioNTech контрактов на поставки 1,1 млрд доз в Евросоюз.