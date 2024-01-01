Лондон, 2 января, 2024, 01:58 — ИА Регнум. К февралю 2024 года страны Евросоюза могут лишиться до $2,2 млрд из-за истечения срока годности препаратов против коронавируса, сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической группы Airfinity.

Arne Müseler Вакцина от коронавируса Pfizer BioNTech

Как утверждает автор, Великобритания, Франция, Испания и Италия уже потеряли около $1,1 млрд из-за просроченных вакцин Paxlovid американской компании Pfizer. К февралю количество такого препарата достигнет 3,1 млн курсов. Это связано с жёстким контролем над доступом лекарства для населения и переоценкой потребностей на рынке.

В издании отметили, что просроченные дозы препарата на сумму $2,2 млрд подлежат утилизации.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года страны ЕС уничтожили 215 млн доз вакцины от Covid-19 на сумму порядка €4 млрд, поскольку попытки направить излишки доз вакцин третьим странам оказались безуспешными из-за упавшего спроса и проблем с логистикой.

Значительная часть невостребованных вакцин была закуплена в 2021 году после заключения между Брюсселем и компаниями Pfizer и BioNTech контрактов на поставки 1,1 млрд доз в Евросоюз.