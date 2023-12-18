Брюссель, 18 декабря, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Страны ЕС утилизировали из-за ненадобности не менее 215 млн доз вакцин против коронавируса стоимостью €4 млрд, пишет газета Politico.

ТАСС/ EPA/ROLEX DELA PENA

Согласно анализу издания, по меньшей мере 215 миллионов доз вакцин против коронавируса, закупленных странами ЕС во время пандемии, были выброшены, что, по некоторым оценкам, обошлось налогоплательщикам ЕС в 4 миллиарда евро.

«С тех пор как в конце 2020 года были одобрены первые вакцины против коронавируса, страны ЕС в совокупности получили 1,5 миллиарда доз — более трёх на каждого жителя Европы. Многие из них (вакцин. — Прим. ред.) сейчас лежат на свалках по всему континенту», — сказано в публикации.

Отмечается, что значительная часть невостребованных вакцин была закуплена в 2021 году после заключения между Брюсселем и компаниями Pfizer и BioNTech контрактов на поставки 1,1 млрд доз в Евросоюз.

Передача невостребованных доз третьим странам не увенчалась успехом из-за сокращения спроса и трудностей с доставкой, добавляет автор издания.

Ранее, 11 декабря, министерство здравоохранения зарегистрировало обновлённую вакцину «Спутник Лайт» для профилактики коронавирусной инфекции с новым антигенным составом. В Минздраве добавили, что обновлённая вакцина в ходе клинических испытаний показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, а также низкую частоту значимых побочных эффектов. В лабораториях Росздравнадзора завершают государственный контроль качества первых серий препарата.

В министерстве сообщили, что регистрация позволит производителю ввести вакцину в гражданский оборот и начать поставки по заказам регионов.

В конце октября глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал все страны готовиться к новой пандемии. Руководитель ВОЗ также отметил, что государства — члены организации ведут переговоры о новых поправках к Международным медико-санитарным правилам, чтобы укрепить правовую основу для глобального реагирования на пандемии. Гебрейесус также добавил, что ради будущих поколений нельзя возвращаться к прежнему пренебрежению проблемой, которое сделало мир уязвимым перед лицом пандемии коронавируса в 2020 году.