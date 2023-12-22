Москва, 23 декабря, 2023, 02:35 — ИА Регнум. Согласно данным ВОЗ, в мире почти за месяц число случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 52%.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцины «Гам-КОВИД-Вак»

На 17 декабря во всём мире было зарегистрировано более 772 млн подтверждённых случаев и более 7 млн летальных исходов.

Так, с 20 ноября по 17 декабря по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом было зарегистрировано более 850 тыс. новых случаев.

За месяц скончались 3 тыс. человек, более 118 тыс. человек госпитализированы, почти 1,6 тыс. больных с диагнозом «коронавирус» находятся в отделениях интенсивной терапии. Эти показатели значительно растут.

В России заболеваемость COVID-19 за неделю сократилась на 11,5%, за этот период были госпитализированы 8,7 тыс. человек, что на 7,9% ниже в сравнении с предыдущей неделей. 164 человека скончались.

Как сообщало ИА Регнум, коронавирус сегодня не требует жёстких и обязательных мер ограничения, заявила 18 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

7 декабря Попова сообщила, что риски биобезопасности сохраняются и постепенно эволюционируют на фоне смещения границ природных очагов инфекционных заболеваний.

Специалисты фиксируют смещение границ природных очагов инфекций, а также расширение ареала переносчиков опасных заболеваний. Попова пояснила, что это связано в том числе с изменением климата.