Москва, 18 декабря, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Коронавирус сегодня не требует жёстких и обязательных мер ограничения, заявила 18 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Илья Наймушин/РИА Новости

«Ковид лёгкий — наверное, нет, ковид, который не требует мер ограничения, — это да, вынужденных и обязательных», — сказала она в эфире радио «Комсомольская правда», отвечая на соответствующий вопрос.

По её словам, о коронавирусе известно уже достаточно много, есть средства лечения и определённые средства профилактики.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова на конференции «Противодействие новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям» заявила, что риски биобезопасности сохраняются и постепенно эволюционируют на фоне смещения границ природных очагов инфекционных заболеваний.

Специалисты фиксируют смещение границ природных очагов инфекций, а также расширение ареала переносчиков опасных заболеваний. Попова пояснила, что это связано в том числе с изменением климата.