Киев, 4 января, 2024, 18:21 — ИА Регнум. ВС России 29 декабря поразили ракетными ударами киевские КБ «Луч» и военный завод «Артём», а 2 января — завод по производству электротехники «Квазар», ремонтный завод военной техники и завод «Маяк», сообщил со ссылкой на осведомлённые источники бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук, передаёт «Страна. ua».

Кадр из видео

Бывший депутат также отметил, что сотрудники киевских спецслужб ищут «наводчиков», действия которых якобы помогли ВС РФ нанести удары по КБ «Луч» и «Артёму», при этом информация об этих предприятиях есть в открытом доступе.

«Да вы хоть с «Википедии» адрес уберите. Зачем наводчика искать?» — заявил Мосийчук.

И завод «Артём», и КБ «Луч» находятся рядом со станцией метро «Лукьяновская», вестибюль которой (как и целый ряд соседних зданий) получил 29 декабря значительные повреждения, напомнили авторы «Страны. ua».

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Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за неделю с 23 по 29 декабря Вооружённые силы России нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам на Украине. В их числе аэродромная инфраструктура, арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники. Также удары нанесли по местам размещения подразделений ВСУ и иностранных наёмников.

Вооружённые силы России поразили «одно из мощнейших» предприятий Украины, заявлял 29 декабря генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

В свою очередь координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС РФ 29 декабря нанесли удары в том числе по харьковскому заводу транспортного машиностроения имени В. А. Малышева, где выпускают и ремонтируют танки, танковые двигатели и боевые машины пехоты, а также по киевскому заводу «Артём», где производят управляемые ракеты класса «воздух — воздух» и автоматизированные комплексы для подготовки и техобслуживания авиационных и противотанковых управляемых ракет.

2 января в Минобороны проинформировали о нанесении группового высокоточного удара ВС России по украинским военно-промышленным предприятиям в Киеве и пригородах. Эти объекты выпускали ракеты и беспилотники, а также ремонтировали технику ВСУ. Кроме того, удар был нанесён по местам хранения ракет и боеприпасов, поставленных Киеву западными странами. Все объекты были поражены.