Киев, 5 января, 2024, 00:05 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 4 января сирены воздушной тревоги предупредили население об опасности с воздуха в восьми областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога была объявлена с 20:55 по местному времени в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях.

Также сирены сработали в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщало ИА Регнум, дежурные средства ПВО РФ вечером 4 января уничтожили украинский беспилотник в северо-западной части акватории Чёрного моря.

Также 4 января в Крыму силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили десять украинских ракет. По предварительной информации, в результате атаки пострадал один человек.