Киев, 3 января, 2024, 16:56 — ИА Регнум. В Киеве в результате взрывов 2 января повредились производственные мощности и склады фабрики по пошиву одежды для военных М-Тас, сообщили в компании.

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«Производственные мощности и складские помещения М-Тас были повреждены/уничтожены», — говорится на странице компании в соцсетях.

Там добавили, что после установления степени повреждений и нанесённых потерь будет начата отправка имеющихся товаров или возврат средств.

Как сообщало ИА Регнум, накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал о высокоточном ударе ВС России по украинским военно-промышленным предприятиям в Киеве и пригородах. Эти предприятия выпускали ракеты и беспилотники, а также ремонтировали технику ВСУ. Кроме того, удар был нанесён по местам хранения ракет и боеприпасов, поставленных Киеву западными странами.

1 января назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в результате взрывов были повреждены объекты критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области.