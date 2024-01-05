Усть-Илимск, Иркутская область, 5 января, 2024, 13:54 — ИА Регнум. В иркутском Усть-Илимске после нападения собаки на 12-летнего мальчика возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в Telegram-канале областного главка Следственного комитета РФ.

РИА Новости/Евгений Епанчинцев

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена публикация о том, что в Усть-Илимске две собаки покусали 12-летнего мальчика, ребёнок госпитализирован в больницу. По данному факту органами следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что следователи допросят очевидцев нападения и установят все обстоятельства инцидента.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря в Новой Москве немецкая овчарка напала на спящего грудного ребёнка, после того как мать оставила коляску рядом с собакой и отошла. Животное вытащило ребёнка из коляски и пыталось растерзать. Мать сразу же вернулась и оттащила собаку, вызвав скорую помощь. Ребёнка доставили в больницу в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи. После инцидента следователи возбудили уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

До этого, 5 декабря, девочка-подросток пострадала в результате нападения собаки в городе Бийске. Тогда собака напала на 15-летнююю школьницу днём, когда та шла по улице Севастопольской. В прокуратуре отметили, что при этом присутствовала владелица собаки. Девочку доставили в больницу с укусами.

По словам самой школьницы, собака действительно ушла с женщиной, но та не является хозяйкой, а просто живёт по соседству. До дома девочке оставалось идти всего две минуты.

В конце ноября в подмосковном Одинцово гулявший во дворе бультерьер набросился на четырёхлетнюю девочку и её няню. Ребёнка он искусал за лицо, а женщине вцепился в руку. По факту нападения собаки возбудили уголовное дело.

Перед этим в Калуге бойцовская собака напала на двух девочек. Пёс набросился на школьниц возле дома на Минской улице, они пытались от него убежать. Одну девочку собака повалила на асфальт и искусала. Агрессивное животное отогнал оказавшийся поблизости таксист. Пострадавшим школьницам наложили швы.