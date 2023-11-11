Калуга, 11 ноября, 2023, 15:35 — ИА Регнум. В Калуге бойцовская собака напала на двух девочек, сообщила 11 ноября пресс-служба калужской прокуратуры в своём Telegram-канале.

ТАСС/Guido Kirchner/dpa

По её данным, инцидент произошёл 9 ноября в районе дома №36 по Минской улице. Пёс набросился на школьниц, которые пытались от него убежать. Одну девочку он схватил за куртку и повалил на асфальт, после чего принялся её кусать. Агрессивное животное отогнал оказавшийся поблизости таксист. Пострадавшим школьницам наложили швы.

«После оказания медицинской помощи дети отпущены домой. По результатам проверки виновное лицо будет привлечено к ответственности», — отметили в прокуратуре.

Как уточняет интернет-платформа «Смотрим», стаффордширский терьер гулял на улице без хозяина и намордника. Хозяин, как утверждают местные жители, постоянно отпускает собаку «в самостоятельное плавание», при этом недавно она уже покусала мальчика в соседнем дворе.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября в подмосковном Дмитрове следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью ребёнка по неосторожности в результате нападения собаки. По информации следователей, 17 октября собака породы алабай напала на ребёнка и нанесла ему раны в области спины, головы, конечностей, живота.

В Махачкале 28 августа стая бродячих собак набросилась на ребёнка, который догадался зайти от них в море. Животные испугались воды и не пошли за мальчиком. Позднее в этот же день пресс-служба СКР сообщила, что после нападения собак на мальчика в Дагестане возбудили уголовное дело.