Симферополь, 4 января, 2024, 21:10 — ИА Регнум. Дежурные средства ПВО РФ вечером 4 января уничтожили украинский беспилотник в северо-западной части акватории Чёрного моря, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 20:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен в северо-западной части акватории Чёрного моря», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее 4 января в Минобороны также сообщили, что в Крыму силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили десять украинских ракет. По предварительной информации, в результате атаки пострадал один человек, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Атака на Севастополь 4 января стала «самой массированной» за последнее время, добавил он.

Позднее в этот же день в Министерстве обороны сообщили, что силы ПВО РФ перехватили над Липецкой областью переоборудованную для поражения наземных целей украинскую зенитную ракету С-200.

Также 4 января губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что система радиоэлектронной борьбы обезвредила украинский беспилотник над территорией региона. Жертв и повреждений инфраструктуры зафиксировано не было. Глава региона призвал сообщать о подозрительных БПЛА с помощью мобильного приложения «Радар».

2 января в Минобороны проинформировали о высокоточном ударе ВС России по украинским военно-промышленным предприятиям в Киеве и его пригородах. Эти предприятия выпускали ракеты и беспилотники, а также ремонтировали технику ВСУ. Кроме того, удар был нанесён по местам хранения ракет и боеприпасов, поставленных Киеву западными странами.