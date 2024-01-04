Липецк, 4 января, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредила украинский беспилотник в Липецкой области. Об этом 4 января сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Липецком районе сегодня был обнаружен вражеский беспилотник. Его обезвредили с помощью систем радиоэлектронной борьбы», — написал Артамонов.

Он отметил, что жертв и повреждений инфраструктуры нет. Глава региона призвал сообщать о подозрительных БПЛА с помощью мобильного приложения «Радар».

Как передавало ИА Регнум, 1 января губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник ВСУ над территорией региона. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.