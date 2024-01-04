Липецк, 4 января, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Силы ПВО РФ 4 января перехватили над Липецкой областью переоборудованную для поражения наземных целей украинскую зенитную ракету С-200, сообщили в Министерстве обороны.

«Пресечена попытка террористической атаки с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Липецкой области», — сказано в сообщении Министерства.

Ранее 4 января губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что система радиоэлектронной борьбы обезвредила украинский беспилотник над территорией региона. Жертв и повреждений инфраструктуры зафиксировано не было. Глава региона призвал сообщать о подозрительных БПЛА с помощью мобильного приложения «Радар».

В Минобороны ранее 4 декабря сообщили, что в Крыму силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили десять украинских ракет. Сообщение о воздушной тревоге прозвучало в Севастополе около 16:40 мск. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что ВС РФ отражают атаку ВСУ на Севастополь.

По предварительной информации, в результате атаки пострадал один человек. Губернатор призвал жителей не приближаться к частям сбитых ракет, а передавать информацию об обнаружении экстренным службам по номеру 112. Также он призвал не снимать и не публиковать работу средств ПВО РФ, а позже, когда такие видео появились в соцсетях, напомнил, что опубликовавшие их будут привлечены к ответственности.

Атака на Севастополь 4 января стала «самой массированной» за последнее время, добавил Развожаев.