Москва, 4 января, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны уничтожили над Крымским полуостровом десять украинских ракет. Об этом 4 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ /РИА Новости

«4 января около 17:20 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, около 16:40 мск 4 января губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога.

Позже он заявил, что ВС России 4 января отражают атаку ВСУ на Севастополь. Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, доверять только официальной информации, а также не снимать и не публиковать работу средств ПВО РФ. Он отметил, что, по предварительным данным, в результате атаки ВСУ на Севастополь пострадал один человек.

Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Спасательные службы выехали на место, уточнил он.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 3 января проинформировал о том, что российские средства ПВО перехватили за сутки восемь баллистических ракет «Точка-У», две переделанные зенитные ракеты С-200 и 34 реактивных снаряда ВСУ. Кроме того, российские средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Энергодар, Мирное Запорожской области, Золотаревка Луганской Народной Республики, Горловка, Пески, Спорное Донецкой Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области.

3 января в Министерстве обороны РФ сообщили о том, что средства ПВО сбили над Белгородской областью шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха» ВСУ.