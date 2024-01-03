Москва, 3 января, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Российские средства ПВО перехватили за сутки восемь баллистических ракет «Точка-У», две переделанные зенитные ракеты С-200 и 34 реактивных снаряда ВСУ, сообщил 3 января официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено: восемь баллистических ракет «Точка-У», две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и Vampire», — сказал Конашенков на брифинге.

Кроме того, российские средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Энергодар, Мирное Запорожской области, Золотаревка Луганской Народной Республики, Горловка, Пески, Спорное Донецкой Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области.

Как передавало ИА Регнум, 3 января в Министерстве обороны РФ сообщили о том, что средства ПВО сбили над Белгородской областью шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха» ВСУ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в Белгороде остаётся напряжённой, с утра город был дважды обстрелян со стороны Украины. Глава региона призвал жителей области установить на телефоны приложение МЧС России, чтобы мгновенно получать оповещения о ракетной опасности. На заседании оперативного штаба 8 января будет рассматриваться вопрос о продлении школьных каникул, также сообщил он.

Гладков сообщил о том, что 3 января в Белгороде вновь была запущена сирена ракетной опасности. Глава региона предостерёг горожан от опасности с воздуха, рекомендовал не подходить к окнам, спрятаться в безопасном месте. Позже был дан отбой ракетной опасности.