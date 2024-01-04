Рига, 4 января, 2024, 13:57 — ИА Регнум. 1167 гражданам России грозит депортация из Латвии. 789 из них старше 60 лет, сообщило латвийское агентство LETA, которое приводит слова главы Управления по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) Майры Розе.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Согласно последней информации, депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, которые не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции и не подали документы на получение ВНЖ для проживания в стране», — сказано в материале.

Перед этим Розе заявила, что депортация грозит более чем 1 тыс. российских граждан, которые не подали документы на вид на жительство или не сдали экзамен по латышскому языку.

По словам главы управления, многие россияне не успели оформить временный ВНЖ в стране до 30 ноября, однако всё ещё пытаются подать документы. Чиновница подчеркнула, что этим людям остаётся только покинуть страну, так как у них нет никаких оснований для того, чтобы остаться на территории Латвии.

Розе добавила, что процесс депортации граждан РФ из Латвии будет «очень сложным и обременительным».

Более того, она рассказала, что у россиян потребуют объяснений, почему они отказываются покинуть страну, затем, в феврале, эти объяснения рассмотрят в УДГМ и оценят их обоснованность. После приказа о депортации россияне должны будут покинуть Латвию в течении 30 дней, иначе их ждёт принудительная высылка, добавила Розе.

До этого сообщалось, что из Латвии принудительно вышлют свыше 1213 граждан России. По данным управления, они не подали к 30 ноября 2023 года документы для получения вида на жительство в Латвии. При этом данными о том, что они уехали из республики, управление не располагает. Отмечалось также, что 1344 российских гражданина опоздали с подачей документов до 30 ноября, но сделали это позже. Кроме того, 904 россиянина уехали из Латвии.

Языковой экзамен

В Латвии 1 сентября 2022 года приняли поправки к закону об иммиграции, в соответствии с которыми выданные российским гражданам документы о постоянном виде на жительство в сентябре 2023 года утратили силу. Владельцы статуса до 1 сентября 2023 года должны были, чтобы остаться жить в республике, получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2.

Латвийский сейм 14 сентября этого года утвердил новые поправки к закону об иммиграции. Согласно закону, срок сдачи экзамена продлили на два года. Проживающие в Латвии российские граждане могут получить временный вид на жительства сроком на два года и за это время должны сдать экзамен по латышскому языку.

Отмечалось, что речь идёт прежде всего о гражданах РФ, которые до этого были или гражданами Латвии, или негражданами. До сих пор им продлевали вид на жительство без каких–либо условий и требований. С новыми поправками необходимо доказать свое владение госязыком хотя бы на базовую категорию А2.

Согласно правилам правительства Латвии, языковая категория А2 означает, что «лицо способно простыми предложениями общаться на темы, которые связаны с бытовыми ситуациями или с работой этого лица. При этом экзаменуемый читает и понимает простые тексты на бытовые темы и связанные со своими рабочими обязанностями, может заполнить типовые документы (бланки, счета, квитанции), может написать короткие тексты личного характера, воспринимает и понимает ясно произнесенные обычным темпом тексты на бытовые темы и связанные с работой».

По разным подсчётам, под новые требования подпали свыше 22 000 постоянно проживающих в Латвии граждан России. От экзамена освобождаются лица в возрасте от 75 лет и старше.

Реакция российских властей

В конце декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти подготовятся к тому, чтобы разместить и трудоустроить соотечественников в случае их высылки из Латвии.

«В связи с возможными высылками российских граждан из Латвии нашим ведомствам и регионам дано поручение подготовиться к решению вопросов по их размещению, трудоустройству, пенсионному обеспечению и так далее», — сказала Захарова.

Она назвала планы Риги «абсолютно дискриминационными» и подчеркнула, что россияне в Латвии должны знать — Москва своих не бросает.

Кроме того, на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) президент РФ Владимир Путин напомнил о большой доле русскоязычного населения в Латвии и отметил: если латвийские власти продолжат обращаться по-свински с населением, которое хочет жить там, то скоро эти власти могут столкнуться с ответным аналогичным отношением.

Антироссийская политика Латвии

Руководство Латвии предпринимало и другие шаги, направленные против России и её граждан. Так, избранный президент страны Эдгарс Ринкевичс 24 июня сообщил о прекращении выдачи россиянам виз всех типов, в том числе гуманитарных.

Позднее, 12 сентября, Латвия запретила въезд в Евросоюз через латвийско-российские и латвийско-белорусские пограничные пункты автомобилям с российскими номерами. Отмечалось, что водители таких автомобилей будут вынуждены вернуться обратно, а в случае отказа выполнять требования таможенников могут лишиться своего транспортного средства.