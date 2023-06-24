Рига, 24 июня, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Латвия прекращает выдачу гражданам России виз всех типов, в том числе гуманитарных, все прежние ограничения в отношении россиян также остаются в силе, сообщил 24 июня избранный президент страны Эдгарс Ринкевичс.

Saeima Эдгарс Ринкевичс

«В связи с событиями в России Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие типы виз [гражданам России]», — написал он на своей странице в Twitter.

Также Ринкевичс заявил, что власти Эстонии, Латвии и Литвы обсудили ситуацию по вопросу о контроле на границах с Россией и Белоруссией и при необходимости примут «совместные решения».

Как сообщалось ранее, в сентябре 2022 года сейм Латвии принял поправки в Иммиграционный закон и запретил выдачу гражданам России новых долгосрочных (более года) рабочих виз.

Также в сентябре 2022 года Ринкевичс, занимавший тогда пост министра иностранных дел Латвии, заявил, что в целях безопасности Рига не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз гражданам России, уклоняющимся от частичной мобилизации, и не отменит ранее введённого запрета на въезд в Латвию по шенгенским визам, выданным другими государствами.