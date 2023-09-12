Рига, 12 сентября, 2023, 20:50 — ИА Регнум. Латвия с 12 сентября запретила въезд в Евросоюз через латвийско-российские и латвийско-белорусские пограничные пункты автомобилям с российскими номерами, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственных доходов страны.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Пункт пропуска «Урбаны» на белорусско-латвийской границе

Как говорится в публикации, лица на таких автомобилях будут вынуждены вернуться в Россию или Белоруссию, а в случае отказа выполнять указания таможенных органов может быть принято решение о конфискации транспортного средства.

В то же время будет разрешено возвращаться из Евросоюза в Россию на легковых автомобилях с российскими номерами при условии, что они не декларируются как товар и используются только в качестве средства передвижения.

Как передавало ИА Регнум, аналогичный запрет с 11 сентября ввела и Литва. Исключение составляют автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область или из неё, заявили в литовской таможне.

В Финляндии въезд автомашин с российской регистрацией по-прежнему разрешён, им не грозит конфискация в соответствии с ранее распространенными разъяснениями Еврокомиссии.

В Еврокомиссии ранее заявили, что ввоз гражданами России личных автомобилей на территорию ЕС будет расцениваться как «запрещённый импорт». Кроме того, россиянам запретили ввозить в ЕС косметику, чемоданы, смартфоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и даже средства личной гигиены.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что расизм, который исповедуют руководители Евросоюза, вырывается наружу, как гнойник, который не лечили. Она подчеркнула, что подобные ограничения ЕС уже не могут объясняться ни стремлением причинить вред экономике России, ни желанием получить дополнительные преимущества для своей экономики.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал приостановить дипломатические отношения с ЕС. Своим решением в Еврокомиссии показали, что считают граждан России людьми второго сорта, «шариковыми», отметил Медведев. Введение таких ограничений — плевок в лицо всем жителям РФ, добавил он.