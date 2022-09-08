Рига, 8 сентября, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Латвии инициировало поправки к законодательству, которые обяжут проживающих в стране граждан России сдавать экзамен на знание латышского языка. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

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Отмечается, что речь идет прежде всего о гражданах РФ, которые прежде были или гражданами Латвии, или негражданами. До сих пор им продлевали вид на жительство без каких–либо условий и требований. Теперь же нужно будет доказать свое владение госязыком хотя бы на базовую категорию А2.

Согласно правилам правительства Латвии, языковая категория А2 означает, что «лицо способно простыми предложениями общаться на темы, которые связаны с бытовыми ситуациями или с работой этого лица. При этом экзаменуемый читает и понимает простые тексты на бытовые темы и связанные со своими рабочими обязанностями, может заполнить типовые документы (бланки, счета, квитанции), может написать короткие тексты личного характера, воспринимает и понимает ясно произнесенные обычным темпом тексты — опять–таки на бытовые темы и связанные с работой».

По подсчетам издания, под новые требования подпадут свыше 22 000 постоянно проживающих в Латвии граждан России. От экзамена освобождаются лица в возрасте от 75 лет и старше.